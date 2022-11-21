شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف: الميدالية الأولمبية فى تنس الطاولة "مش سهلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجت دينا مشرف، لاعبة منتخب تنس الطاولة، بعدة ميداليات في البطولة الأفريقية التي أقيمت بالجزائر مؤخرا، مثل ذهبية الفردى سيدات، وذهبية الفرق، بالإضافة إلى قفزها في التصنيف العالمى من المركز الـ50 إلى المركز الـ29 عالميا.

ودخلت دينا مشرف قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط للشباب الملهمين والمؤثرين في الوطن العربى تحت 30 عاما، وكشفت دينا مشرف عن بداياتها والبطولات التي حققتها، ودور الأسرة فى حياتها، فكان معها الحوار التالى:

لماذا اخترتِ ممارسة تنس الطاولة؟

اخترت الطاولة لأن أسرتى عندهم خبرة فيها، وممكن ينصحونى بالصح.

هل كان للأسرة دور فى اختيارك تنس الطاولة؟

الأسرة كانت سايبة لى حرية الاختيار للعبة التى أحبها، كنت صغيرة مش عارفة أقرر، كنت بلعب تنس أرضى وطاولة.

ما الدراسة التى التحقتى بها؟

درست التسويق بالجامعة الأمريكية.

كيف وفقتى بين الرياضة والدراسة؟

التوفيق بين الدراسة والرياضة مش حاجة سهلة، لكن أنا اتعودت على أن أقسم وقتى كويس بعد المدرسة تمرين بعد التمرين مذاكرة، كنت أستغل كل وقت فاضى للتمرين أو المذاكرة، وطبعا كنت بقلل من وقت الخروجات والترفيه.

كيف جاءت خطوة الاحتراف؟

محترفة من زمان وأيام الدراسة كنت محترفة، الدوريات المحترفة فيها مباريات قليلة ودوريات تسمح إكمال مع الأهلى، كنت أقعد أسبوع وأرجع، ولكن خلصت دراسة والتحقت بدوريات أوروبية كنت أسافر وقت المباريات.

رد فعل الأسرة على سفرك والإقامة بمفردك فى دولة أخرى؟

العائلة معندهاش مشكلة في أى حاجة فى مصلحة اللعبة يشجعون عليها.

ما أهم بطولة شاركتى بها؟

أهم بطولة الأولمبياد لأنها أكبر وأهم حدث شاركت فيه 3 مرات، لكن كأس العالم كمان أكتر بطولة مميزة في العالم بمشاركة 21 لاعبة فى العالم بتكون مهمة وشاركت فيها 8 مرات.

ما أقرب لقب إلى قلبك؟

اللقب الأقرب لى حاليا هو بطلة أفريقيا رغم أنها المرة الثالثة، لكنها بطولة قريبة لى وسبب لتقدم تصنيفى للمركز الـ29، وذهبية البحر المتوسط 2018 لم تحققه أى مصرية من قبل رغم موجود مصنفة مجنسة فى البطولة.

ما أول بطولة شاركتِ بها؟

بطولة جمهورية وكان المدربين لسه بيفكروا أشارك ولا لأ، وكنت سعيدة جدا، كسبت أكتر من ماتش وخرجت من دور الـ32، بس وقتها فهمت النظام المفروض أكسب كام ماتش عشان أفوز وآخد الكاس أو ميدالية ورغم الخسارة مكنتش زعلانة.

وعلى المستوى الدولى كانت بطولة مصر الدولية إسكندرية 2008 ثم أفريقيا تحت 15 سنة واللى يفوز يحصل على منحة من الاتحاد الدولى، وأنا الحمد لله كسبت وحصلت على ميداليات فردى البنات بطولة مصر وبطولة أفريقيا، وحصلت على المنحة، وسافرت من خلالها بطولات ومعسكرات.

البعض يخلط بين تألق دينا مشرف ووجود والدها على رأس منظومة الطاولة خلال السنوات الماضية.. هل كان له دور؟

عيلتى ربتنى على المبادئ، وأى حد يخلط بين منصب والدى سواء فى مصر أو الاتحاد الدولى فده كلام ملوش أساس من الصحة؛ لأننا لا نقبل هذا، بالعكس ممكن أوقات حقى إنى آخد حاجة معينة كنا نتجنب ده عشان ميبقاش فى أى شبهة، من وأنا صغيرة بمسى الطريق الأصعب هشان أثبت نفسى وأحقيتى للسفر مثلا أجمع نقط وأكون مصنفة الأولى على الجمهورية عشان أقدر أكون في المنتخب، بالعكس أنا بابا كان بيساعدنى كأب لو حاجة ممكن أصلحها في أدائي وإنى محتاجة معسكرات مثلا.

متى تحقق دينا مشرف ميدالية أولمبية؟ وما الذى ينقصها؟

الميدالية الأولمبية فى الطاولة مش سهلة؛ لأن دول شرق آسيا اليابان والصين مسيطرين على اللعبة ومختلفين عن باقى الدول، فلازم تمرين بنفس النظام بتاعهم في المعسكرات مش شهر فى السنة لا طبعا، لكن فى حاجات عندنا مش عندهم مثل بنشغل دماغنا على الطاولة أكتر لكن مستواهم أعلى بسبب التمرينات الأكثر عندهم، وبالمنطق مهم أن الواحد يقعد فى آسيا فترة طويلة لرفع المستوى.

رأيك فى اعتزال اللاعبات بعد الزواج والارتباط؟

مقدرش أحط نفسى مكان حد لأن كل واحد له ظروفه وأولوياته، لكن أتمنى أكون بلعب رياضة أطول فترة ممكنة إن شاء الله.

متى تفكر دينا فى الاعتزال؟

الاعتزال مفيش وقت معين سايبة كل حاجة لظروفها ووقتها لكن حاليا مش محددة وقت للاعتزال.

هل الزواج يمنعك من الاستمرار فى اللعبة؟

الزواج ممكن يعطل عن الاستمرار فى اللعبة، لكن اللعبة تحتاج وقت كبير من تدريبات ولياقة بدنية.