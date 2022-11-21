شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون أكينولا يخطر الزمالك بموعد عودته إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبر البنينى سامسون أكينولا، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الجهاز الإدارى بإمكانية العودة إلى القاهرة اليوم، الاثنين، بعد الانتهاء من أزمة جواز السفر التى منعته من العودة فى الموعد المحدد.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك عودة أكينولا من أجل معرفة الأسباب التى أدت لتأخر وصوله فى الموعد المحدد من قبل الجهاز الفنى، قبل تطبيق اللائحة وتغريمه ماديًا.

وكان الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين إجازة لمدة أربعة أيام، وسمح للأجانب بالسفر إلى بلادهم، على أن يعودوا إلى القاهرة للانتظام فى التدريبات يوم الاثنثن الماضى، إلا إن أكينولا لم يعود حتى اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها يوم 26 نوفمبر، ضمن منافسات ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتكتمل القوة الضاربة للفريق الأبيض بعودة أغلب المصابين وجاهزيتهم لمباراة المصرى البورسعيدى وعلى رأسهم محمود شيكابالا، محمد عبد الغنى وطالب فيريرا بسرعة تجهيز أحمد فتوح، إبراهيما نداي، ونبيل عماد دونجا، ويوسف حسن باستثناء محمود حمدى "الونش" الذى تعرض لإصابة قوية في أوتار العضلة الخلفية ستغيبه مدة لا تقل عن 4 أو 6 أشهر حسب سرعة استجابة البرنامج التأهيلى المخصص للاعب.