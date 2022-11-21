شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفتقد جهود إبراهيم جلال أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات لاعبه إبراهيم جلال أمام البنك الأهلى، فى المباراة المقرر لها 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإصابة.

وأثبتت الأشعة التى أجراها إبراهيم جلال إصابته بمزق فى العضلة الخلفية، وحدد الجهاز الطبى للفريق البترولى مدة غياب اللاعب بأنها لن تقل عن شهر حتى يكون جاهزاً لخوض التدريبات الجماعية، وبالتالي لن يكون قادرا على اللحاق بمباراة البنك الأهلى.

ويجهز أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى اللاعبين المصابين خلال فترة التوقف الدولى، من أجل الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الفريق البترولى بدأ الموسم بمجموعة من اللاعبين غير الجاهزين مثل عماد ميهوب وأحمد أمين أوفا وكريم الطيب وإبراهيم جلال.

وحرص كشرى على متابعة حالة اللاعبين المصابين مع الجهاز الطبى للاطمئنان على آخر تطورات حالتهم ومدى إمكانية عودتهم قبل استئناف مسابقة الدورى العام المتوقفة فى الوقت الحالى لانشغال المنتخب الوطنى بمواجهة بلجيكا الودية.

جدير بالذكر أن بطولة الدورى المصرى الممتاز توقفت بعد مرور 3 جولات فقط على ضربة البداية، وذلك لفترة وصلت إلى 21 يوما بداية من يوم 3 نوفمبر الجارى على أن تستأنف المسابقة بداية من يوم 23 نوفمبر الجارى بمباراة فريق بيراميدز والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوى.