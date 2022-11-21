شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه سيراميكا استعداداً لبطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش، بقيادة مديره الفني محمد يوسف، اليوم الاثنين، مباراة ودية مع سيراميكا ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الطلائع بمعسكره المغلق بالقاهرة.

ودخل فريق طلائع الجيش المعسكر السبت الماضى وخاض ودية مع الداخلية عصر الأحد الماضى وخسرها بهدفين مقابل هدف، فيما واجه الاتحاد السكندرى مساء الجمعة وفاز عليه بهدفين دون رد ثم واجه حرس الحدود أمس الأحد ثم سيواجه سيراميكا اليوم الاثنين.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.

في سياق مختلف، يواصل محمود وحيد الظهير الأيسر لنادى طلائع الجيش تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الضامة الذى تعرض له خلال الفترة الماضية أملا في اللحاق بمباراة الاهلى المقرر لها الثانى من ديسمبر المقبل ضمن منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري ، وينفذ محمود وحيد برنامجه التأهيلى بمعرفة طبيب الطلائع داخل معسكر القاهرة .

وتتوقف بطولة الدورى المصرى فى الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولى التى تسبق بطولة كأس العالم 2022، والتى تستضيفها قطر.