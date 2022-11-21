شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل 4 مدربين عن القسم الثانى بسبب سوء النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل 4 مدربين عن القسم الثانى دفعة واحدة خلال الساعات القليلة الماضية بسبب سوء النتائج، نظرا لرغبة مجالس الإدارات فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم الهبوط للقسم الثالث.

يأتي على رأس هذه الأندية بتروجت، والذى رحل عنها هيثم شعبان وجهازه المعاون بعد فشله في تحقيق أى انتصار خلال الـ6 مباريات التى أقيمت بالمسابقة، ولم يحقق أى انتصار وخسر لقاءين وتعادل فى أربع مباريات، وهو ما أدى لفسخ التعاقد معه بالتراضى في ظل العلاقة القوية التي تجمع المدير الفني ومجلس الإدارة .

في الوقت نفسه عاد سعيد عبد العزيز لقيادة كيما أسوان فنيا بعد رحيل على عاشور عقب الهزيمة الكبيرة التى تلقاها الفريق أمام لافيينا برباعية نظيفة وهو ما عجل برحيل نجم المقاولون الأسبق في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها إدارة النادى الأسوانى

كما اعتذر محمد كابوريا عن عدم الاستمرار في القيادة الفنية لتليفونات بنى سويف، مفضلا الرحيل بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرا، فى الوقت الذى اعتذر فيه حودة التركى عن عدم الاستمرار أيضا مع الهلال المطروحى أحد الأندية التي تنافس بالمجموعة الثالثة التي تضم أندية بحرى.