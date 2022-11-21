شكرا لقرائتكم خبر عن خماسي الأهلي الدولى ينتظمون فى مران الفريق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الأهلى الدوليون فى تدريبات المارد الأحمر، اليوم الاثنين، حيث أقام المنتخب معسكراً بالقاهرة ثم سافر للكويت وخاض مباراة ودية أمام بلجيكا مساء الجمعة باستاد جابر الأحمد في الكويت وفاز بهدفين مقابل هدف.

وطلب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي من أندرياس أندويا، مدرب الأحمال بالفريق تجهيز برنامج خاص للاعبي الفريق الذين تواجدا مع المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزهم بشكل جيد للارتباطات المقبلة ولا يتسبب فى إصابتهم. وطلب كولر من أندرياس خلال مران اليوم تجهيز البرنامج الخاص بلاعبى الفريق الدوليين من أجل تنفيذه بمبجرد إنضمامهم لدريبات الأهلي.

ومن المقرر أن يتواجد الخماسي ، محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر في تدريبات المارد الأحمر اليوم استعداداً للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كـأس مصر ثم مباراة طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز .