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كأس العالم 2022 .. 5 مدربين بمصر يرفعون شعار "عين في الدورى وعين في المونديال"

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القاهرة - سامية سيد -  انطلقت منافسات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم والتى تستضيفها  قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يشارك فى مونديال قطر 32 منتخبا، تم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

وقبل انطلاق البطولة هناك 5 مدربين في الدورى المصرى مقسمين بين عملهم في تدريب الأندية المصرية بالإيجيبشيان ليج، وبين مشاركة منتخبات بلادهم في المونديال، حيث يتواجد في الدورى المصرى 7 أندية تستعين بمدرب أجنبى، وهى الأهلى والزمالك وغزل المحلة والإسماعيلى وفاركو وبيراميدز والاتحاد السكندرى، بخمس جنسيات مختلفة.

وهناك 5 مدربين أجانب يمثلون 4 منتخبات، يصب تركيزهم بين الأندية التي يتولون تدريبها وبين مباريات ونتائج منتخبات بلادهم في المونديال، وهم كل من:

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أسبانيا

الاسبانى جاريدو المدير الفني لفريق الاسماعيلى حيث يقع منتخب بلاده في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات كوستاريكا ،  ألمانيا ،  اليابان .

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البرتغال

يضم الدورى المصرى مدربان من البرتغال هما فيريرا مدرب فريق الزمالك ، و نونو الميدا مدرب فاركو ، وتقع البرتغال في المجموعة  الثامنة بجانب  غانا ،  أوروجواي ،  كوريا الجنوبية .

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سويسرا

ويهتم  السويسرى كولر المدير الفني لفريق الأهلى ، بمهمته مع الفريق ، و كذلك منتخب سويسرا ، والذى يقع في المجموعة السابعة بجانب البرازيل ،  صربيا ، و  الكاميرون

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صربيا

يٌعد زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى ، المدرب الصربى الوحيد في الدورى المصرى ، ويركز اهتمامه بين تدريب الفريق و مباريات ونتائج مباريات منتخبه الوطنى ، والذى يقع في المجموعة السابعة أيضا  بجانب البرازيل ،  سويسرا ، و  الكاميرون

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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