شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022 .. 5 مدربين بمصر يرفعون شعار "عين في الدورى وعين في المونديال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منافسات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم والتى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يشارك فى مونديال قطر 32 منتخبا، تم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

وقبل انطلاق البطولة هناك 5 مدربين في الدورى المصرى مقسمين بين عملهم في تدريب الأندية المصرية بالإيجيبشيان ليج، وبين مشاركة منتخبات بلادهم في المونديال، حيث يتواجد في الدورى المصرى 7 أندية تستعين بمدرب أجنبى، وهى الأهلى والزمالك وغزل المحلة والإسماعيلى وفاركو وبيراميدز والاتحاد السكندرى، بخمس جنسيات مختلفة.

وهناك 5 مدربين أجانب يمثلون 4 منتخبات، يصب تركيزهم بين الأندية التي يتولون تدريبها وبين مباريات ونتائج منتخبات بلادهم في المونديال، وهم كل من:

أسبانيا

الاسبانى جاريدو المدير الفني لفريق الاسماعيلى حيث يقع منتخب بلاده في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات كوستاريكا ، ألمانيا ، اليابان .

البرتغال

يضم الدورى المصرى مدربان من البرتغال هما فيريرا مدرب فريق الزمالك ، و نونو الميدا مدرب فاركو ، وتقع البرتغال في المجموعة الثامنة بجانب غانا ، أوروجواي ، كوريا الجنوبية .

سويسرا

ويهتم السويسرى كولر المدير الفني لفريق الأهلى ، بمهمته مع الفريق ، و كذلك منتخب سويسرا ، والذى يقع في المجموعة السابعة بجانب البرازيل ، صربيا ، و الكاميرون

صربيا

يٌعد زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى ، المدرب الصربى الوحيد في الدورى المصرى ، ويركز اهتمامه بين تدريب الفريق و مباريات ونتائج مباريات منتخبه الوطنى ، والذى يقع في المجموعة السابعة أيضا بجانب البرازيل ، سويسرا ، و الكاميرون