شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه إلى الإسكندرية اليوم لدخول معسكر مغلق استعداداً لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه فريق الإسماعيلى، بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، اليوم الاثنين، للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها الأربعاء المقبل برابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة الإسباني خوان جاريدو قد قرر سفر الفريق للإسكندرية والانتظام بمعسكر يمتد يومين قبل المباراة من أجل تحقيق مزيد من التركيز سعيًا لحصد نتيجة إيجابية.

ويستعيد فريق الإسماعيلى جهود الثنائى عبد الرحمن مجدي وباسم مرسي لاعبى الفريق فى مباراة فاركو بعد تعافيهم من الإصابة.

وكان الثنائي قد خضعا لبرنامج تأهيلي شامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي باز تمهيدا لعودتهما للتدريبات، حيث كان يعاني الأول بشد فى عضلة الضامة بينما أصيب ” الثاني ” بمزق فى العضلة الأمامية.

وشارك اللاعبان في المران الجماعى بشكل طبيعي حيث أصبحا جاهزين لمواجهة فاركو وموقف مشاركتهما بات وفقاً لرؤية الجهاز الفني للدراويش بقيادة الإسباني خوان جاريدو.