شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة منتخب السنغال ضد هولندا في كأس العالم 2022 اليوم الإثنين 21_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض منتخب السنغال مواجهة قوية أمام منتخب هولندا، اليوم الأثنين، في مستهل مشوار المنتخبين الأفريقي والأوروبي، بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.



حيث تأتي مباراة السنغال ضد هولندا تقام فى السادسة مساء غد، الاثنين، بتوقيت القاهرة، على ستاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في مونديال 2022.



ويحلم منتخب السنغال بطل أمم إفريقيا، في تحقيق أولى مفاجآت بطولة كأس العالم من خلال تخطى منافسه الهولندي في مواجهة الليلة، حيث يسعى مدربه أليو سيسيه إلى تكرار المفاجأة المدوية التي حققها في مونديال 2022 في كوريا الجنوبية واليابان حينما أسقط منتخب فرنسا حامل اللقب في ذلك الوقت، بهدف دون مقابل، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

واستقر مدرب السنغال عن بديل النجم ساديو ماني فى قائمة أسود التيرانجا ب،حيث ذكر موقع "wiwsport" السنغالي أن سيسيه قرر استدعاء موسي ندياي الظهير الأيسر لفريق إندرلخت البلجيكي لتعويض غياب مانى بعد إصابته.

في المقابل، يخوض منتخب هولندا العائد للمشاركة بكأس العالم بعد غيابه عن النسخة الأخيرة، منافسات مونديال قطر بعدما قدم مستويات رائعة في الفترة الماضية، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في المواجهات الأخيرة حيث تعود هزيمته الأخير إلى 27 يونيو من العام الماضى 2021 أمام جمهورية التشيك في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية.

السنغال ضد هولندا

كما تبدو حظوظ منتخب الطواحين أكبر من كل منافسيهم في المجموعة الأولى والتي تضم بجانب السنغال، منتخبى قطر البلد المستضيف والإكوادور، في بلوغ دور الـ16 والمضى قدما نحو اللقب الذى لم يتوج به على الإطلاق في تاريخه.



ويملك المنتخب الهولندي مجموعة من النجوم في صفوفه، على رأسهم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة، ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ، ممفيس ديباى مهاجم برشلونة.