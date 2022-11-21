شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة أمريكا وويلز في كأس العالم 2022 اليوم 21_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقام مباراة أمريكا نظيره ويلز في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم المقامة قطر 2022، اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، على ستاد أحمد بن علي المونديالي.



وكان آخر مباراة لأمريكا كانت ودية أمام السعودية، يوم 27 سبتمبر 2022، على ملعب نويفا لاكوندومينا، وانتهت بالتعادل السلبي.

أما منتخب ويلز ففي المباراة الأخيرة خسر من بولندا بهدف نظيف، وسجل كارول سويدرسكي في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويشار إلى أن آخر مباراة جمعت بين ويلز والولايات المتحدة الأمريكية على مباريات دولية ودية.

تضم المجموعة الثانية إلى جانب ويلز وأمريكا منتخبي أمريكا وويلز، ونقدم إليكم كل المعلومات عن المباراة.

موعد مباراة أمريكا وويلز في كأس العالم 2022

تقام مباراة أمريكا وويلز في كأس العالم 2022 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و22:00 بتوقيت مكة المكرمة و19:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة أمريكا وويلز في كأس العالم 2022

تقام مباراة أمريكا وويلز في كأس العالم 2022 على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وويلز في كأس العالم 2022

تذاع مباراة أمريكا وويلز في كأس العالم 2022 عبر قنوات Alkass EXTRA TWO HD وbeIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD.

معلق مباراة أمريكا وويلز في كأس العالم 2022

يعلق على مباراة أمريكا وويلز في كأس العالم 2022 سمير اليعقوبي وأحمد البلوشي وسمير المعيرفي.