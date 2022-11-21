شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022 اليوم 21_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض منتخب إنجلترا أولى مبارياته في كأس العالم قطر 2022 أمام منتخب إيران اليوم الاثنين.

وافتتح مونديال قطر مساء الأحد وشهد هزيمة البلد المضيف أمام الإكوادور بهدفين دون رد.

حيث يقع منتخب إنجلترا مع إيران في مجموعة تضم منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

ويخوض المنتخب الإنجليزي مباراته أمام نظيره الإيراني بالجولة الأولى لدور المجموعات على ملعب خليفة الدولي.

كما يسعى الإنجليز بقيادة جاريث ساوثجيت للمنافسة على اللقب الذي توجوا به مرة واحدة فقط في مسيرتهم.

وإيران بقيادة كارلوس كيروش تأمل في أن تكون الحصان الرابح ولا تكتفي فقط بظهور مشرف.

موعد مباراة إنجلترا وإيران



تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إيران وقطر



تذاع المباراة عبر شبكتي قنوات beIN sports وقنوات الكأس القطرية، على النحو التالي:

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