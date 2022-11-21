شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يشترط "صغر السن" فى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الشروط التى يجب توفرها فى الصفقات التى سيتم عقدها فى انتقالات شهر يناير المقبل لتدعيم صفوف فريقه.

وأكد فيريرا لمسئولى الزمالك أنه يجب أن يكون اللاعب الذى سيتم التعاقد معه "صغير السن" حتى يتم تجهيزه للاستمرار لأكبر فترة ممكنة مع الفارس الأبيض، كما طلب فيريرا أن يكون اللاعب مميز ويمتلك خبرات جيدة.

ويستمر فيريرا فى عقد جلسات مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، لتحديد الصفقات التى يحتاجها الفريق فى الانتقالات الشتوية، من أجل العمل على توفير السيولة المادية لإبرام تلك الصفقات فى ظل الأزمة المالية التى يمر بها النادى فى الوقت الحالى.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.