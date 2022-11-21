شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمادة ينتظم فى مران فاركو اليوم بعد انتهاء مهمته مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود حمادة لاعب خط وسط فاركو ومنتخب مصر فى تدريبات الفريق البرتقالى،اليوم الاثنين ،بعد انتهاء مهمته مع الفراعنة بمواجهة بلجيكا ودياً في اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة الماضى وانتهى بفوز المنتخب الوطنى بهدفين مقابل هدف فى الكويت.

وتتوقف بطولة الدورى المصرى فى الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولى التى تسبق بطولة كأس العالم 2022، والتى تستضيفها قطر.

فاركو سيواجه نظيره الإسماعيلى الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

اختارت الصفحة الرسمية لنادى فاركو على فيس بوك محمود حمادة لاعب الفريق نجم شهر أكتوبر، وسبق لمحمود حمادة الانضمام للمعسكر الماضي وشارك بشكل أساسي مع روي فيتوريا في مباراتي النيجر وليبريا الوديتين.

يعد هذا الموسم الثاني لمحمود حمادة مع فاركو وقدم مستويات مميزة، وساهم في احتلال الفريق المركز الثامن ببطولة الدوري الموسم الماضي، وشارك هذا في الموسم في المباريات الثلاثة التي خاضها فاركو بالدوري.