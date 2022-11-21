شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمباراة المقاولون فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الاثنين، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة أمس الأحد ضمن برنامجه الإعدادى استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 27 نوفمبر الجاري في ربع نهائي كأس مصر. ويحرص كولر على تدريب المهاجمين والمدافعين على تدريبات تخصصية خاصة بضربات الرأس من خلال الجهاز الذى تم تركيبه باستاد التتش مؤخراً بناءً على تعليمات المدرب السويسري.

ويستهدف كولر الارتقاء بالجوانب الفردية والمهارية للاعبين عن طريق التدريبات التخصصية خلال التدريبات أو باستخدام الأجهزة المختلفة مثل ضربات الرأس، ويرغب المدير الفني للأهلي فى تطوير مستوى الهجوم بالفريق من أجل زيادة القوة الهجومية بعد استئناف المباريات محلياً لاسيما وأن الفريق عانى من أزمة إهدار الفرص قبل توقف الدوري.