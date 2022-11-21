شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة نجم الأهلى يحتفل بمولوده الجديد مالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد مجدى "أفشة" نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بمولوده الجديد مالك، بنشر صور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث حرص زملائه على تهنئته، وعلى رأسهم محمد عبد المنعم وحسام حسن.

في سياق متصل يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لبحث عدة أمور خاصة بالفريق، فى مقدمتها ملف الإعارة بعدما بدأ النادى يتلقى عروضا من أندية محلية لاستعارة عدد من لاعبي الأهلي.

ودخل أكثر من لاعب في الأهلي لا يشارك مع الفريق الفترة الأخيرة ضمن اهتمامات عدة أندية محلية، فى مقدمتهم: زياد طارق، وحسام حسن، ومحمد محمود، ومن المقرر أن يبحث مسئولو الأهلي مع كولر موقفه بشأن عروض الإعارة لهؤلاء اللاعبين ورؤيته للقرار المناسب فى هذا الأمر.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مهمة خلال الأيام المقبلة لمناقشة تطورات أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، خاصة أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، طلب حسم مصير اللاعب.

ولا يشارك كهربا فى مباريات الأهلي؛ بسبب أزمة إيقافه على خلفية غرامة الزمالك ضده، ويكتفي اللاعب بخوض تدريبات يومية مع الفريق الأهلاوي بالتتش، ويرغب كولر في حسم مصير كهربا حتى يستفيد من جهوده فى المباريات، خاصة أن اللاعب يؤدى بشكل جيد فى التدريبات اليومية.



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