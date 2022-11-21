شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات الطاولة تدخل معسكراً استعداداً لبطولة العالم فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت منتخبات تنس الطاولة، ناشئين وناشئات، معسكراً بصالة الاتحاد بإستاد القاهرة استعدادا للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 4 إلى 12 ديسمبر المقبل فى تونس.

وصعدت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة إلى المركز الثالث عالميا وفقا للاتحاد الدولى على مستوى الشابات تحت 19 عاما، وجاء صعود هنا للمركز الثالث بعد الفوز بذهبية بذهبية بطولة مصر الدولية للشابات التى أقيمت فى مصر الشهر الماضى.

وحققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني والنادي الأهلي لتنس الطاولة، لقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات، والتى أقيمت بمدينة ليجنانو سابيادورو الإيطالية.

عبرت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج ببطولة الجمهورية للناشئات بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-صفر تحت 19 سنة و3-2 تحت 17 سنة، وأكدت أن الفريق قدم مستويات قوية خلال البطولة، وحقق الفوز في جميع المباريات بفضل التركيز الشديد من اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني التي كان لها دور في حسم البطولة، خاصة أن ذلك يمنح دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات.

وأكدت هنا جودة أنها تلقى دعمًا كبيرًا من كل لاعبات الأهلي، وأن الروح العالية حاضرة بين جميع عناصر الفريق، وكذلك التركيز العالي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وراء حصد لقب بطولة الجمهورية.