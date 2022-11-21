شكرا لقرائتكم خبر عن "فقرات مهارية "فى مران الأهلى للتميز فى الكرات الثابتة وضربات الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فقرات من تدريبات الفريق الأخيرة من أجل تحسين بعض المهارات لدى لاعبي الفريق،قبل إستئناف المنافسات المحلية التي يستعد لها الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحرص كولر حاليًا على تحسين مهارات التسديد من خارج منطقة الجزاء وكذلك الكرات الثابتة بجانب الاهتمام بضربات الرأس للمهاجمين وجميع لاعبي الفريق.

ويرغب كولر في تقوية لاعبي الأهلي وتنمية مهاراتهم حتى يستفيد الفريق في النهاية من جميع هذه المهارات خاصة وأنها هامة لحسم الكثير من المباريات.

على صعيد متصل، يدرس الجهاز الفني للنادى الأهلي الاستعانة بمحمد عبد المنعم في مباراة المقاولون العرب مُرتدياً "واقي للوجه" لحماية نفسه خلال اللقاء، بعدما أجرى اللاعب مؤخراً جراحة فى الأنف.

ويبحث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع جهازه المعاون وكذلك من الجهاز الطبي للفريق موقف محمد عبد المنعم في التواجد ضمن التشكيل الرسمي للفريق أمام المقاولون العرب يوم الأحد المقبل في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

ويتشاور كولر مع معاونيه بشأن قدرة عبد المنعم على المشاركة مع الأهلي أساسياً مُرتدياً "قناع الوجه" من أجل حماية الأنف من الاحتكاك مع أي لاعب.

ويعاني دفاع الأهلي من إصابات كثيرة، فبخلاف إصابة عبد المنعم هناك أيضاً محمود متولي الذي يؤدى برنامجا تأهيليا للتعافى من إصابة العضلة الخلفية، وكذلك أيمن أشرف الذى خضع مؤخراً لفحوصات على الركبة فى النمسا مؤخراً.

واستعان عبدالمنعم بـ «واقي الوجه» خلال التدريبات التي يقوم بتنفيذها داخل التتش، بعدما ‏أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف» تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين ‏في جراحة الوجه والفكين.‏