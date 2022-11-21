شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عمر أبرز مكاسب سيدات اليد فى بطولة أفريقيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مريم عمر لاعبة منتخب سيدات اليد من أبرز مكاسب مشاركة منتخب السيدات فى بطولة أفريقيا بالسنغال، فى ظل حصولها على لقب هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ25 للسيدات لكرة اليد.

نجمتنا الصاعدة مريم عمر لاعبة منتخب مصر و نادى الزمالك من مواليد 15 يناير عام 2004 وتلعب فى مركز الجناح وهى من أصغر اللاعبات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

وحقق منتخب مصر لسيدات كرة اليد المركز الثامن فى هذه النسخة فى ظل المشاركة بعد إبتعاد سنوات عديدة قبل العودة لتشكيل منتخب للسيدات مؤخرا.