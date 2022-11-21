شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 20-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: يناقش السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع جهازه المعاون غدا، الإثنين، الثنائي الأفضل لقيادة خط وسط الفريق خلال مباراة المقاولون العرب.

فيريرا يركز على "التمرير السريع" و"التحرك بدون كرة" فى مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة، على هامش مران الأبيض اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

حصل محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، على حكم بإلزام نادى نجوم المستقبل بدفع مبلغ مليون جنيه مستحقات متأخرة بعد رفعه دعوى قضائية.

يناقش السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع جهازه المعاون غداً، الإثنين، الثنائي الأفضل لقيادة خط وسط الفريق خلال مباراة المقاولون العرب بكأس مصر بعدما تعرض ثلاثي الوسط، عمرو السولية وآليو ديانج وحمدي فتحي لإصابات مختلفة على مدار الفترة الأخيرة.

ألغى مركز التسوية والتحكيم حكمه السابق بخصوص الطعن المقدم من إيهاب حافظ، عضو اتحاد الاسكواش السابق، على صحة الجمعية العمومية للاتحاد والتي أقيمت في الخامس من ديسمبر الماضي، وأسفرت عن فوز عاصم خليفة برئاسة الاتحاد لفترة جديدة، وأكد مركز التسوية صحة الجمعية العمومية.

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تفاصيل إصابة الأردني عبد الله نصيب، مدافع الفريق، متمنية الشفاء العاجل له بعد تعرضه لجزع بالرباط الداخل للركبة اليمنى خلال مشاركته مع منتخب بلاده في إحدى المباريات الودية.

تقرر سفر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة، في إجازة قصيرة؛ لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفي مؤخرا.

فاز المنتخب الأولمبي لكرة القدم على نظيره المغربي 2 / 1 للمرة الثانية فى ثلاثة أيام فى المباراة الودية الثانية التى جمعت المنتخبين فى الرباط، ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، أحرزهدفى مصر محمود صابر فى الدقيقتين 22 و75 من المباراة ، بينما أحرز المغرب هدفه قبل نهاية المباراة من ضربة جزاء .

الأهلي يترقب نتيجة فحوصات إصابة حمدى فتحى فى "الخلفية" يُحدد الجهاز الطبي للأهلي موقف حمدي فتحي لاعب الفريق وحجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن ودية المنتخب الوطني الأول أمام بلجيكا أول أمس، الجمعة، باستاد جابر الأحمر في الكويت والتي فازت فيها مصر بهدفين لهدف.

تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، سلبيا مع نظيره البنيني في المباراة الودية الثانية التى أقيمت اليوم باستاد القاهرة الدولي.