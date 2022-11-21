شكرا لقرائتكم خبر عن روى أجواش يقود الزمالك أمام المصرى بعد سفر فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود روي أجواش، مساعد جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى البورسعيدى، رفقة كل من أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، بعد سفر فيريرا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتقرر سفر فيريرا، إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة، في إجازة قصيرة؛ لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفي مؤخرا.

في سياق مختلف يرغب فيريرا فى تعاقد الزمالك مع مهاجم شاب أفريقى "تحت السن" من أجل تدعيم الخط الأمامى للفريق، نظرًا للنقص العددى الذى يعانى منه الزمالك فى الفترة الحالية، حيث لا يمتلك الزمالك إلا التونسى سيف الدين الجزيرى والبنينى سامسون أكينولا فى خط الهجوم.

وتكتمل القوة الضاربة للفريق الأبيض بعودة أغلب المصابين وجاهزيتهم لمباراة المصرى البورسعيدى، وعلى رأسهم محمود شيكابالا، محمد عبد الغنى، وطالب فيريرا بسرعة تجهيز أحمد فتوح، إبراهيما نداي، ونبيل عماد دونجا، ويوسف حسن باستثناء محمود حمدى "الونش" الذى تعرض لإصابة قوية في أوتار العضلة الخلفية ستغيبه مدة لا تقل عن 4 أو 6 أشهر حسب سرعة استجابة البرنامج التأهيلى المخصص للاعب.