شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن غياب عبد الله نصيب لمدة 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تفاصيل إصابة الأردني عبد الله نصيب، مدافع الفريق، متمنية الشفاء العاجل له بعد تعرضه لجزع بالرباط الداخل للركبة اليمنى خلال مشاركته مع منتخب بلاده في إحدى المباريات الودية.

وكتبت الصفحة: "خالص التمنيات القلبية بالشفاء من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، للاعبنا الدولى عبد الله نصيب، الذى أصيب خلال معسكر منتخب بلاده فى المباراة الودية التى خاضها منتخب الأردن أمام منتخب إسبانيا بجزع بالرباط الداخل للركبة اليمنى.

وأوضح الدكتور عمرو الأشلم أن فترة علاج اللاعب ثلاثة أسابيع، راجين من المولى عزَّ وجل أن يمَّن عليه بالشفاء العاجل.

ويواجه الفريق الكروى الأول لنادى الاتحاد السكندري أزمة فى خط الدفاع قبل مباراة غزل المحلة فى الدورى المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الأسبوع الخامس، فى ظل تأكد غياب الأردني عبد الله نصيب عن الفريق، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بجزع بالرباط الداخلي للركبة، والتي على أثرها سوف يفتقد سيد البلد خدماته لمدة قد تبلغ ثلاثة أسابيع.

وتأكد غياب محمود علاء عن لقاء غزل المحلة المقبل، بعد تعرضه للإيقاف لمدة مباراتين؛ بسبب طرده فى أمام الداخلية بالجولة الثالثة من الدورى الممتاز ليغيب عن لقاء طلائع الجيش الماضى، كما سيفتقد سيد البلد خدماته أمام زعيم الفلاحين.

ويسعى الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لتجهيز البديل المناسب لتعويض غياب عبد الله نصيب ومحمود علاء، حيث يجرب الخواجة أكثر من لاعب لتعويض الغيابات في دفاعات الفريق الأبيض.

ويعد محمود علاء من الركائز الأساسية فى صفوف سيد البلد، بعد تدعيمه لخط الدفاع ضمن الصفقات الشتوية، قادما من نادى الزمالك على سبيل الإعارة، وحصل الاتحاد السكندرى على العلامة الكاملة بالفوز فى ثلاث مباريات فى الدورى على حساب أسوان والداخلية والطلائع.