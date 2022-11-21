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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 20-11-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، خصص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فقرات من تدريبات الفريق الأخيرة من أجل تحسين بعض المهارات لدى لاعبي الفريق، قبل استئناف المنافسات المحلية.

"فقرات مهارية "فى مران الأهلى للتميز فى الكرات الثابتة وضربات الرأس

خصص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فقرات من تدريبات الفريق الأخيرة من أجل تحسين بعض المهارات لدى لاعبي الفريق،قبل إستئناف المنافسات المحلية التي يستعد لها الفريق خلال الفترة المقبلة.

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لبحث عدة أمور خاصة بالفريق، فى مقدمتها ملف الإعارة بعدما بدأ النادى يتلقى عروضاً من أندية محلية لاستعارة عدد من لاعبي الأهلي.

يُحدد الجهاز الطبي للأهلي موقف حمدي فتحي لاعب الفريق وحجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن ودية المنتخب الوطني الأول أمام بلجيكا أول أمس، الجمعة، باستاد جابر الأحمر في الكويت والتي فازت فيها مصر بهدفين لهدف.

دخلت استعدادات فريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة المقاولون العرب بكأس مصر مرحلة الجد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التى خاضت فيها المنتخبات الوطنية عدة مباريات ودية.

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مهمة خلال الأيام المقبلة لمناقشة تطورات أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خاصة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق طلب حسم مصير اللاعب.

يخضع محمد محمود، لاعب وسط النادى الأهلى، للفحص الطبي من قبل أحمد أبو عبلة طبيب الفريق فى مران غد، الاثنين، للوقوف على حالته بعد شكواه من إجهاد فى العضلة الخلفية فى مران الفريق أمس السبت.

يدرس الجهاز الفني للنادى الأهلي الاستعانة بمحمد عبد المنعم في مباراة المقاولون العرب مُرتدياً "واقي للوجه" لحماية نفسه خلال اللقاء، بعدما أجرى اللاعب مؤخراً جراحة فى الأنف.

يخضع الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى "رجال"، للتحقيق اليوم فى مقر اتحاد اللعبة، بعد أحداث قمة الأهلى والزمالك فى نصف نهائي البطولة والتي أقيمت الجمعة بصالة برج العرب بالإسكندرية.

يحصل فريق الأهلى، بقياد السويسرى مارسيل كولر، على راحة من التدريبات اليوم، الأحد، ضمن برنامجه الإعدادي استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 27 نوفمبر الجارى فى ربع نهائي كأس مصر، وحرص كولر على تدريب المهاجمين والمدافعين على تدريبات تخصصية خاصة بضربات الرأس من خلال الجهاز الذى تم تركيبه باستاد التتش مؤخراً بناءً على تعليمات المدرب السويسرى.