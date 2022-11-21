شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يسافر إلى البرتغال لحضور مراسم جنازة نجل زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر سفر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة، في إجازة قصيرة؛ لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفي مؤخرا.

وسيغيب المدير الفني للفريق الأبيض عن مباراة المصري المقبلة في كأس مصر، على أن يتولى روي أجواش، مساعد فيريرا، إدارة المباراة رفقة كل من: أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.