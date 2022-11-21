7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تقرر سفر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة، فى إجازة قصيرة؛ لحضور مراسم جنازة نجل زوجته

كولر يبحث مع معأونيه ثنائية "وسط" الأهلى أمام المقأولون بالكأس

يناقش السويسرى مارسيل كولر، المدير ألفنى للأهلي، مع جهازه المعأون غداً، الإثنين، الثنائى الأفضل لقيادة خط وسط ألفريق خلال مباراة المقأولون العرب بكأس مصر بعدما تعرض ثلاثى الوسط، عمرو السولية وآليو ديانج وحمدى فتحى لإصابات مختلفة على مدار ألفترة الأخيرة.

ألغى مركز التسوية والتحكيم حكمه السابق بخصوص الطعن المقدم من إيهاب حافظ، عضو اتحاد الاسكواش السابق، على صحة الجمعية العمومية للاتحاد والتى أقيمت فى الخامس من ديسمبر الماضي، وأسفرت عن فوز عاصم خليفة برئاسة الاتحاد لفترة جديدة، وأكد مركز التسوية صحة الجمعية العمومية.

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تفاصيل إصابة الأردنى عبد الله نصيب، مدافع ألفريق، متمنية الشفاء العاجل له بعد تعرضه لجزع بالرباط الداخل للركبة اليمنى خلال مشاركته مع منتخب بلاده فى إحدى المباريات الودية.

تقرر سفر البرتغإلى جوسفالدو فيريرا، المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة، فى إجازة قصيرة؛ لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذى توفى مؤخرا.

فاز المنتخب الأولمبى لكرة القدم على نظيره المغربى 2 / 1 للمرة الثانية فى ثلاثة أيام فى المباراة الودية الثانية التى جمعت المنتخبين فى الرباط، ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، أحرزهدفى مصر محمود صابر فى الدقيقتين 22 و75 من المباراة ، بينما أحرز المغرب هدفه قبل نهاية المباراة من ضربة جزاء .

الأهلى يترقب نتيجة فحوصات إصابة حمدى فتحى فى "الخلفية" يُحدد الجهاز الطبى للأهلى موقف حمدى فتحى لاعب ألفريق وحجم الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن ودية المنتخب الوطنى الأول أمام بلجيكا أول أمس، الجمعة، باستاد جابر الأحمر فى الكويت والتى فازت فيها مصر بهدفين لهدف.

تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، سلبيا مع نظيره البنينى فى المباراة الودية الثانية التى أقيمت اليوم باستاد القاهرة الدولي.