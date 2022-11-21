شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء قناوى وتوفيق وجمعة أشهرهم.. إخوات في البيت ومتنافسون بالملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة تنافسية بين الأشقاء شهدها لقاء الداخلية وحرس الحدود في مباريات الدور التمهيدى من بطولة كأس الرابطة، والتي انتهت بفوز الحرس على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، وكان بطلاها أحمد ومحمود شديد قناوى، حيث يلعب الأول للحرس و الثانى بفريق الداخلية.

ورغم أن الأشقاء المتعارف والمفترض بينهم الود والحب والبعد عن الندية، إلا أن الشقيقين قناوى، بعد ظهورهما وجها لوجه في المباراة، كل مع فريقه، ولا تعد هذه هي الحالة الأولى التي يلتقى فيها شقيها داخل الملعب مع فريقين مختلفين، حيث سبق أن التقى الشقيقان صالح وعبد الله جمعة، وإكرامى الشحات وشقيقه، وعبد الله وعبد الرحمن فاروق وغيرهم.

أبناء توفيق

الأكثر شهرة، خاصة أن هناك 4 أشقاء كانوا يلعبون بالدورى المصرى بأندية مختلفة، وهم عبد العزيز توفيق بطلائع الجيش، وأحمد توفيق بالزمالك، وأكرم توفيق بالأهلى، والأخير هو حاتم توفيق بالمنصورة.

صالح و عبد الله جمعة

شهدت مباراة نهائى كأس مصر بين فريقى الأهلى والمصرى التي أقيمت عام 2017، مواجهة وندية شديدة بين الشقيقين صالح جمعة، لاعب فريق الأهلى السابق، وشقيقه عبد الله جمعة، لاعب الفريق البورسعيدى وقتها، ليجسدا آخر ثنائى ينضم لشجرة الإخوة المتنافسون فى الرياضة المصرية.

شمس وبدر حامد

وبالانتقال إلى ثنائى آخر، نجد شمس حامد وبدر حامد قد التقيا وجها لوجه فى مسابقة كأس مصر موسم 87 - 88، بلقاء القمة بين فريقى الأهلى الذى أحرز لاعبه شمس حامد هدفا فى مرمى الزمالك الذى يلعب بين صفوفه شقيقه بدر حامد، ليلتقى الشقيقان شمس وبدر وجها لوجه فى لقاء القمة.

عبد الله و عبد الرحمن فاروق

وينضم لهذه الشجرة عبد الله فاروق لاعب الأهلى السابق، وشقيقه عبد الرحمن فاروق لاعب الاتحاد السكندري، حيث لعبا ضد بعضهما فى أكثر من مباراة نظرا لكثرة تنقلهما بأندية الدورى.

إكرامى و شقيقه

إكرامى الكبير وإحسان شقيقه، حيث كان الشقيقان يحرس كلا منهما عرين فريق ينافس الآخر، حيث كان إكرامى حارسا للأهلى، بينما إحسان كان حارسا للزمالك فى الثمانينات.