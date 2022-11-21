شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وربيعة أبرز الحضور.. محمود متولى مدافع الأهلى يحتفل بخطوبته "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود متولى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بخطوبته، اليوم الأحد، حيث حرص زملاؤه على التواجد وتهنئته بهذه المناسبة السعيدة، وعلى رأسهم زميلاه محمود عبد المنعم "كهربا"، ورامى ربيعة مدافع الفريق الأحمر.

وفي سياق متصل يخوض متولي برنامجا تأهيليا حاليا للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها فى معسكر المنتخب الوطني الأول، الذى انتهى بالفوز على بلجيكا وديا بهدفين مقابل هدف بالكويت.

ويواجه الجهاز الفني للأهلي أزمة فى خط الدفاع، بعدما تعرض ثنائى الفريق محمود متولى ومحمد عبد المنعم للإصابة، والتى حرمتهما من تدريبات الفريق الأخيرة، وبات المارد الأحمر مُهددا بفقدان الثنائى لعدة أسابيع أو على الأقل محمود متولي.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب المقرر 27 نوفمبر الجاري في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من كأس مصر.



خطوبة محمود متولى



متولى وكهربا