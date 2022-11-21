شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة فاركو.. ويضم عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فاركو في الخامسة عصر الأربعاء المقبل، برابع جولات مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للدراويش، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، قد قرر سفر الفريق للإسكندرية والانتظام بمعسكر يمتد يومين قبل المباراة من أجل تحقيق مزيد من التركيز سعيًا لحصد نتيجة إيجابية.

ويستعيد الإسماعيلى جهود الثنائى عبد الرحمن مجدي وباسم مرسي لاعبى الفريق في مباراة فاركو بعد تعافيهما من الإصابة.

وكان الثنائي قد خضعا لبرنامج تأهيلي شامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي باز تمهيدا لعودتهما للتدريبات، حيث كان يعاني ”الأول” بشد فى عضلة الضامة بينما أصيب ”الثاني” بمزق فى العضلة الأمامية.

وشارك اللاعبان في المران الجماعى بشكل طبيعي، حيث أصبحا جاهزين لمواجهة فاركو وموقف مشاركتهما بات وفقاً لرؤية الجهاز الفني للدراويش بقيادة الإسباني خوان جاريدو.