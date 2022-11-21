شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع معاونيه ثنائية "وسط" الأهلي أمام المقاولون بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع جهازه المعاون غداً، الإثنين، الثنائي الأفضل لقيادة خط وسط الفريق خلال مباراة المقاولون العرب بكأس مصر بعدما تعرض ثلاثي الوسط، عمرو السولية وآليو ديانج وحمدي فتحي لإصابات مختلفة على مدار الفترة الأخيرة.

وإشتكى عمرو السولية من إصابة عضلية أبعدته عن تدريبات الفريق عدة أيام قبل أن يعود للمشاركة فيها بعد تماثله للشفاء تماماً وإعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات الرسمية.

كما تعرض ديانج لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن مباراة السوبر المحلي الأخيرة أمام الزمالك قبل أن يتماثل للشفاء ويشارك في تدريبات الفريق الجماعية الأيام الماضية بشكل طبيعي.

أما حمدي فتحي فتعرض لإصابة في العضلة الخلفية قبل مباراة منتخبنا الوطني أمام بلجيكا أول أمس ، الجمعة، بالكويت والتي فازت فيها مصر بهدفين لهدف ، وسيتحدد خلال مران الغد موقف حمدي فتحي من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وحصل فريق الأهلى، بقياد السويسرى مارسيل كولر، على راحة من التدريبات اليوم، الأحد، ضمن برنامجه الإعدادي استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 27 نوفمبر الجارى فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.