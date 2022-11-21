شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية والتحكيم يقبل استئناف اتحاد الاسكواش ويلغي حكمه بحل مجلس خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ألغى مركز التسوية والتحكيم حكمه السابق بخصوص الطعن المقدم من إيهاب حافظ، عضو اتحاد الاسكواش السابق، على صحة الجمعية العمومية للاتحاد والتي أقيمت في الخامس من ديسمبر الماضي، وأسفرت عن فوز عاصم خليفة برئاسة الاتحاد لفترة جديدة، وأكد مركز التسوية صحة الجمعية العمومية.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم، حكما في وقت سابق، بحل اتحاد الاسكواش برئاسة عاصم خليفة، وذلك بعد الطعن في نتيجة الانتخابات، والذى قدمه إيهاب حافظ عضو مجلس إدارة سابق فى اتحاد اللعبة، قبل أن يستأنف الاتحاد على الحكم.

وكان عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، قد حسم نتيجة الانتخابات الجديدة للدورة 2021/2024، ليحتفظ برئاسة الاتحاد مرة أخرى منذ توليه رئاسة الاتحاد في عام 2008.

وجاء تشكيل المجلس الجديد لاتحاد الاسكواش كالتالى:

1.عاصم خليفة - رئيس

2. عمرو المرشدي - عضو

3. آمنة الطرابلسي - عضو

4.كريم المستكاوي - عضو

5. رشا حجازي - عضو

6.أشرف قناوي - عضو

7.عصام عبد الحفيظ - عضو

جدير بالذكر أن كل من، كريم المستكاوي، رشا حجازي، أشرف قناوي ومحمد عبد الحفيظ قد تقدموا باستقالتهم من المجلس الحالي.