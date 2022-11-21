شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 20-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 20-11-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تقرر سفر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة، في إجازة قصيرة؛ لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفي مؤخرا.

طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضرورة تدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة، على هامش مران الأبيض اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

خاض الفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على معاقبة البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق، باستبعاده من مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة بكاس مصر.

يواجه أحمد فتوح ظهير أيبسر نادي الزمالك شبح الغياب عن فريقه أمام المصري في المباراة المقرر بينهما 26 نوفمبر الجاري فى الدور ربع النهائي من النسخة الماضية لكأس مصر.

تسلم البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تقريرًا عن ما قدمه اللاعبون الدوليون مع منتخب مصر فى ودية بلجيكا التى جمعتهما مساء الجمعة، فى الكويت وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2 / 1.

يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة.

يواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة فريق المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر ، ويرغب الزمالك فى الفوز بالكأس نسخة 2022 للجمع ما بين الدورى والكأس، وذلك للموسم الثانى على التوالي، حيث جمع الزمالك فى موسم 2021 بين الدوري والكأس، بينما خسر السوبر أمام الأهلي.

تقرر سفر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة، في إجازة قصيرة؛ لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفي مؤخرا.