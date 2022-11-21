مشجع إكوادوري يتشاجر مع الجمهور القطري ويتهم منتخبهم بالرشوة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت الدقائق الأولى من مباراة قطر والإكوادور، في افتتاح مونديال 2022 قيام مشجع إكوادوري بإشارة تتهم قطر بالرشوة لتحقيق الفوز على منتخب بلاده.

وتسببت إشارة «الرشوة» التي قام بها أحد مشجعي الاكوادور عقب إلغاء هدف منتخب بلاده الأول، بداعي التسلل في وقوع المشادة الكلامية مع مشجع قطر.

بعد ذلك ظهر المشجع نفسه مع أحد المشجعين القطريين عقب الواقعة بدقائق وتراجع عن موقفه.

وخسر المنتخب المنظم القطري مباراة افتتاح كأس العالم بهدفين دون رد على يد الإكوادوري.

ويلعب منتخب قطر في المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 برفقة منتخبات هولندا والسنغال والاكوادور.