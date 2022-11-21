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الامارات | الجمهور يزيّن ملاعب المونديال

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يزيّن ملاعب المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد استاد البيت الذي استضاف مباراة قطر والإكوادور في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022، والتي انتهت بفوز الإكوادور بهدفين دون رد، حضوراً جماهيرياً كبيراً زيّن المدرجات في اليوم الأول من المونديال.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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