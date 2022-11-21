الامارات | الجمهور يزيّن ملاعب المونديال

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يزيّن ملاعب المونديال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد استاد البيت الذي استضاف مباراة قطر والإكوادور في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022، والتي انتهت بفوز الإكوادور بهدفين دون رد، حضوراً جماهيرياً كبيراً زيّن المدرجات في اليوم الأول من المونديال.
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