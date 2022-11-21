الامارات | 7 فقرات في حفل الافتتاح تجسد حلم المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة افتتاح كأس العالم 2022 في حفل مبهر احتضنه الملعب المستلهم من الخيمة البدوية التقليدية، وذلك للنسخة الأولى من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، ودشنت الأغنية الرئيسة التي جاءت بعنوان «حالمون» حلم 32 منتخباً للمنافسة على اللقب الأهم على مستوى مسابقات «الساحرة المستديرة».

ووجه الحفل الذي امتد إلى 30 دقيقة رسائل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن التركيز عليها في الحدث العالمي، وهي الدعوة للحوار حول التنوّع والشمولية. وذكر «فيفا» في بيان قبل انطلاق المباراة الافتتاحية التي جمعت قطر والإكوادور أن «موضوع حفل الافتتاح يتمحور حول التقارب بين كل البشر، والتغلب على الفوارق عبر الإنسانية، والاحترام والشمولية. كرة القدم تسمح لنا بأن نتجمع كقبيلة واحدة والكرة الأرضية هي الخيمة التي نعيش فيها كلنا». وشهد حفل الافتتاح مشاركة مغني البوب الكوري الجنوبي جونغ كوك عضو فريق «بي.تي.اس»، والمغني القطري فهد الكبيسي، إذ قاما بتقديم أغنية «دريمرز» (حالمون)، وهي جزء من الألبوم الرسمي لمونديال قطر. واشتمل برنامج حفل الافتتاح على سبع فقرات، أحياها فنانون عالميون إذ مزجت الفقرات بين التقاليد القطرية والخليجية والثقافة العالمية، إلى جانب الاحتفال بالمنتخبات المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة. وتفاعل 60 ألف متفرج في ملعب البيت الواقع على بعد 40 كيلومتراً شمالي الدوحة، والذي يُعد الأبعد بين ملاعب كأس العالم عن وسط الدوحة وهو أحد أكبر ملاعب البطولة ومزود بسقف قابل للطي، مع فقرات الحفل التي قدمها الفنان الأميركي الشهير مورغان فريمان.

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