الامارات | تألق هوروبيتس وفيلنتين في ختام مونديال الفجيرة لبناء الأجسام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار مساء أمس، على بطولة العالم للهواة والمحترفين بالفجيرة، التي أقيمت في مجمع زايد الرياضي. وحضر المنافسات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور روفائيل سانتوغا، رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس محمد عبيد بن ماجد، رئيس اللجنة المنظمة وعدد من المسؤولين. وشهدت منافسات اليوم الختامي تألق الأوكراني هوروبيتس، الذي أحرز ذهبية الفيزيك، بينما عاد لقب وذهبية كلاسيك فيزيك إلى يوري فيلنتين.

وأحرز ذهبية بناء الأجسام لغاية 95 كيلوغراماً المقيم في الإمارات أحمد سيد شعبان، وفي الوزن المفتوح لبناء الأجسام فاز الإيراني مزاهير تباني.