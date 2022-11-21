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الامارات | تألق هوروبيتس وفيلنتين في ختام مونديال الفجيرة لبناء الأجسام

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تألق هوروبيتس وفيلنتين في ختام مونديال الفجيرة لبناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار مساء أمس، على بطولة العالم للهواة والمحترفين بالفجيرة، التي أقيمت في مجمع زايد الرياضي. وحضر المنافسات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور روفائيل سانتوغا، رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس محمد عبيد بن ماجد، رئيس اللجنة المنظمة وعدد من المسؤولين. وشهدت منافسات اليوم الختامي تألق الأوكراني هوروبيتس، الذي أحرز ذهبية الفيزيك، بينما عاد لقب وذهبية كلاسيك فيزيك إلى يوري فيلنتين.

وأحرز ذهبية بناء الأجسام لغاية 95 كيلوغراماً المقيم في الإمارات أحمد سيد شعبان، وفي الوزن المفتوح لبناء الأجسام فاز الإيراني مزاهير تباني.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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