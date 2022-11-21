الامارات | محمد بن راشد يحضر افتتاح كأس العالم 2022.. ويهنئ قطـر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، الذي أقيم مساء أمس على ملعب استاد «البيت» في الدوحة، بحضور أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وعدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول ورؤساء الوفود.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن خالص تهنئة شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة لدولة قطر الشقيقة قيادةً وشعباً بالانطلاقة الناجحة لهذا الحدث العالمي الكبير، والذي يعد نجاحه إنجازاً للمنطقة العربية عامةً، وإضافة خليجية مهمة للمشهد الرياضي العالمي، متمنياً سموه لدولة قطر وشعبها الشقيق كل التوفيق والتقدّم والازدهار.

تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الدوحة وحضور افتتاح بطولة كأس العالم تلبية لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفي إطار العلاقات الأخوية بين الدولتين والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو ولي عهد دبي، قد وصل إلى الدوحة مساء أمس، حيث كان في مقدمة مستقبليه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب صاحب السمو أمير قطر، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء.