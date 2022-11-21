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الامارات | «التبر 55» بطل «دبي لشراعية 43 قدماً»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج القارب «التبر 55»، لمالكه راشد محمد غدير، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري، بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية) والختامية من بطولة دبي، التي جرت أحداثها أول من أمس، على مياه الخليج العربي. وتفوق «التبر 55» على القاربين «النايف 219» لمالكه النوخذة منصور أحمد عبدالله المنصوري (الوصيف)، و«الحادي 125» لمالكه النوخذة علي عتيق عبيد الرميثي، الذي حل في المركز الثالث. وشهد السباق مشاركة ما يصل إلى 70 قارباً، أبحرت من عمق مياه دبي لمسافة وصلت إلى 15 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا. وتابع مراحل السباق جمال زعل المهيري، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، وأشرف على السباق محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون ، الذي قام بتتويج أبطال السباق.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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