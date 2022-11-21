الامارات | البليهي عن مواجهة ميسي: نلعب ضد منتخب وليس لاعباً واحداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدَّد مدافع السعودية، علي البليهي، على أن منتخب بلاده السعودية سيلعب ضد نظيره الأرجنتيني وليس ضد لاعب واحد، في الاستحقاق المنتظر بينهما غداً في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر لكرة القدم.

وقال البليهي خلال لقاء أمام الصحافيين، قبيل بداية الحصة التدريبية في منتجع شاطئ سيلين (57 كلم جنوب الدوحة)، إن المنتخب «الأخضر»: «جاهز للمباريات الثلاث، وليس لمباراة الأرجنتين فقط»، مؤكداً أن كرة القدم تُلعب «11 لاعباً ضد 11».

وأضاف «نحن نلعب ضد منتخب بأكمله، وليس ضد لاعب واحد، وإن شاء الله نقدّم المطلوب منا»، في إشارة إلى نجم الأرجنتين وباريس سان جرمان الفرنسي، ليونيل ميسي.

وفي سؤال عن شعور لاعبي المنتخب السعودي باللعب أمام أحد أساطير كرة القدم العالمية في موندياله الأخير، قال مدافع الهلال «أكرر وأقول نحن نلعب ضد منتخب الأرجنتين، وليس ضد لاعب واحد، و11 ضد 11».

أما محمد البريك فأكد بدوره أن المنتخب السعودي تحضّر بأفضل طريقة لاستحقاقه المنتظر أمام «راقصي التانغو»، مضيفاً «نتطلع لتقديم أفضل مستوى لدينا، ونمتلك جميع الإمكانات، ووصولنا إلى قطر يؤكد ذلك، والجماهير السعودية ستكون الداعم الأوّل للمنتخب».

وعن الروح المعنوية المسيطرة على أعضاء المنتخب، ومن خلفهم المدرب الفرنسي هيرفيه رونار، قال «بكل تأكيد، الجهازان الإداري والفني وجميع اللاعبين في أجواء حماسية، خصوصاً أن هناك بعض اللاعبين سبق لهم أن شاركوا في المونديال السابق، إضافة إلى لاعبين يشاركون للمرة الأولى في النهائيات، وهذا سيكون دافعاً كبيراً لتقديم مستويات عالية».

وإلى جانب الأرجنتين، تضم المجموعة بولندا والمكسيك.

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