الامارات | منتخب «الشراع الحديث» يتوّج بالذهب والفضة في «أكادير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى المنتخب الوطني لـ«الشراع الحديث» لفئة «الكا 6»، منصات تتويج بطولة «أكادير الدولية»، التي اختتمت أمس، بالتزامن مع احتفالات المغرب بيوم الاستقلال، وشارك فيها أيضاً منتخبات المغرب وفرنسا وإسبانيا. وأحرز البطل عادل خالد المركز الأول والميدالية الذهبية، تاركاً الفضية لزميله أحمد يونس. وأهدى عادل خالد الإنجاز إلى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع، ونائب رئيس الاتحاد محمد الشامسي. وقال في اتصال مع «الإمارات اليوم»: «أكد أبطال الإمارات أنهم على قدر الطموحات في إضافة إنجازات جديدة في بطولات المغرب الدولية، بعد هيمنة منتخب الدولة على لقبي بطولتي (المضيق) و(الرباط)، يوليو الماضي، المدرجتين تحت مظلة الاتحاد الدولي (للشراع الحديث)». وأضاف: هذا الإنجاز والمشاركة بمثابة الإعداد الجيد قبل التوجه الشهر المقبل للمشاركة في البطولة الآسيوية بتايلاند.