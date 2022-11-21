بآية قرآنية ودعاء لقطر.. مقدمة افتتاحية لأبو تريكة في استوديو كأس العالم 2022 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الكلمة الافتتاحية لمحمد أبو تريكة، محلل قنوات بين سبورت، خلال ظهوره في أول استوديو تحليلي لكأس العالم قطر 2022.

واستهل أبوتريكة، الاستديو التحليلي بالآية قرآنية، من سورة الحجرات، والتي تنص: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".

وقال تريكة: "أشعر بالفخر أن العالم تذكر منذ 1930 موعد انطلاق كأس العالم لأول مرة، أن هناك دول عربية إسلامية، ولذلك أحب أن أبدأ الاستوديو بآية قرآنية".

وأضاف: "اعرفونا واحكموا علينا جيدًا، قطر بلد عربي إسلامي ينظم حدث عالمي، ومن يعرف قطر وظروفها سيقع في حبها، شكرًا لقطر والعالم مدين باعتذار لها".

وتابع: "قطر ستُبهر العالم وسنفتخر بها كعرب ومسلمين، بأن دولة عربية إسلامية تعتز بالهوية الإسلامية والعربية لها، ونتمنى التوفيق لها".

واختتم محمد أبو تريكة تصريحاته قائلًا: "أحب قطر وأدعوا لها بأن يمن عليها الله بالأمن والأمان ويديم عليها الرخاء ويحفظها من كل سوء".

وانطلقت مساء الأحد، مباراة الافتتاح لكأس العالم 2022 بين منتخبي قطر والإكوادور، وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.