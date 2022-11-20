قطر تلفت أنظار العالم بافتتاح مبهر للمونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط استعراضات راقصة أشعلت حماس الجماهير في الدوحة أمس، سبقها فقرة غنائية من التراث، نظمت قطر حفل افتتاح مبهر للنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل. وشهد حفل الافتتاح، برنامجا مكونا من سبع فقرات من ضمنها مزيج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية.

وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، يتقدمهم ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد.

كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.

ومزج حفل الافتتاح بين التقاليد القطرية العربية والثقافة العالمية، وتصدره أحد أعضاء فرقة البوب الكوري الشهيرة «بي تي إس».

وشهد الحفل عرضا خاصا لتميمة البطولة التي تطايرت في الهواء على أنغام الموسيقى، وبعدها ألقى النجم السينمائي الشهير مورجان فريمان كلمة رفقة الشاب القطري غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة في قطر.

ومن ثم رحب أمير قطر الشيخ تميم بالعالم أجمع في دوحة الخير، متمنيا للجميع طيب الإقامة والمتعة الكروية خلال 28 يوما.

وتتمحور رسالة الحفل حول التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية.

والعرض الأهم في حفل الافتتاح حمل عنوان «دريمرز» (حالمون)، وهو أغنية جديدة تضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية للعرس العالمي، وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي أحد الأعضاء السبعة لفرقة «بي تي إس» جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

كما رحب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو بالحضور في الحدث الرياضي الأكبر عالميا؛ ألا وهو كأس العالم الذي تحتضنه قطر 2022 خلال فترة 20 نوفمبر - 18 ديسمبر.

وقال «جياني» في كلمته قبل انطلاق مباراة الافتتاح التي تجمع قطر والإكوادور في ملعب البيت، الذي يتسع لـ60 ألف متفرج «أحبائي أصدقائي، أهلا وسهلا بكم في ملعب البيت، مرحبا بكم في مونديال قطر 2022 تحت رعاية فيفا».

واختتم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كلمته بالقول «كرة القدم تجمع الجميع، ونرحب الآن بمنتخبي قطر والإكوادور في افتتاح مونديال قطر 2022».

من الحفل:

