قطر تخسر افتتاحية كأس العالم أمام الإكوادور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب المنتخب الإكوادوري على مضيفه القطري 2 / صفر أمس الأحد على استاد البيت في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022.

ويدين المنتخب الإكوادوري بالفضل في هذا الفوز لإنير فالينسيا مهاجم فناربخشة التركي، والذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 16 من ضربة جزاء و31 بعد أن ألغى له الحكم هدفا في الدقيقة الثالثة بداعي التسلل.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي يخسر فيها منتخب البلد المضيف في المباراة الافتتاحية.

وسيطر منتخب الإكوادور على مجريات اللعب على مدار شوطي المباراة في الوقت الذي لم يظهر فيه العنابي القطري بمستواه المعهود والذي أهله للفوز بلقب كأس آسيا 2019 والمركز الثالث خلال نسخة 2021 من كأس العرب.

وكان من الطبيعي أن تسفر السيطرة الاكوادورية عن شيء، وبالفعل، نجح الفريق الضيف في الوصول للمرمى القطري ونجح في تسجيل أول أهداف المونديال عن طريق إينير فالنسيا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء صحيحة.

وعلى الرغم من تلقيه هدفا، إلا أن المنتخب القطري بقي على حالته السيئة ولم يظهر بالشكل المطلوب وترك الفرصة لمنافسه في السيطرة على مجريات الأمور وتنظيم المزيد من الهجمات التي شكلت خطورة على مرمى سعد الشيب حارس مرمى قطر الذي لم يكن في أفضل حالاته خلال هذا الشوط.

ومع تواصل السيطرة الإكوادورية، حان وقت الهدف الثاني الذي تم تسجيله بالفعل في الدقيقة 31 عبر نفس اللاعب إينير فالنسيا.

وبعد الهدف الثاني، بدأ المنتخب القطري محاولات العودة للمباراة، ولكن بقت محاولاته على استحياء إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء.

وسيحاول منتخب قطر التعويض خلال المواجهة التي تجمعه بنظيره السنغالي الجمعة المقبل، فيما سيبحث منتخب الإكوادور عن فوزه الثاني على التوالي خلال لقائه مع نظيره الهولندي في اليوم ذاته ضمن المجموعة الأولى للمونديال.

وخاض الفريق القطري أول مباراة في تاريخه في كأس العالم في الوقت الذي عادت فيها الإكوادور إلى المحفل العالمي بعد غياب ثمانية أعوام.

ويشارك منتخب الإكوادور في المونديال للمرة الرابعة علما بأن آخر مشاركة له كانت في نسخة 2014 بالبرازيل، بينما حقق أفضل نتيجة له في نسخة 2006 بألمانيا عندما وصل إلى دور الستة عشر.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الإكوادوري أول 3 نقاط له بالمونديال، بينما بقي العنابي بلا رصيد.