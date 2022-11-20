شارة قيادة المنتخب الأمريكي من نصيب تايلر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد جريج بيرهالتر المدير الفني للمنتخب الأمريكي لكرة القدم، أن لاعبه تايلر آدمز هو من سيحمل شارة قيادة الفريق في بطولة كأس العالم 2022، التي انطلقت فعالياتها أمس في قطر.

ويستهل المنتخب الأمريكي مسيرته في هذه النسخة من المونديال بمواجهة نظيره الويلزي اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة، والتي تضم معهما منتخبي إنجلترا وإيران.

وأوضح بيرهالتر، في المؤتمر الصحفي لفريقه الأحد قبل مباراة اليوم أن قرار اختيار لاعب الوسط آدمز (23 عاما) جاء بعد تفكير وتشاور على مدار شهر، موضحا «تايلر يقود الفريق بطريقة الأداء التي يقدمها والجهد الكبير الذي يبذله».

كان بيرهالتر عمد إلى تجديد شباب المنتخب الأمريكي منذ توليه المسؤولية بعد فشل الفريق في التأهل إلى مونديال 2018 بروسيا. وكان آدمز من اللاعبين الشبان الذين اعتمد عليهم في إعادة بناء الفريق.

وقال آدمز في المؤتمر الصحفي للفريق أمس «إنه لشرف كبير لي إنه فريق شاب للغاية، ولكنني أثق للغاية فيه، نلعب من أجل تحقيق شيء كبير».