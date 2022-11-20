أمانة جدة تدعم الصقور الخضر بالمونديال

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وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع ماجد بن عمر السلمي، أن الأمانة عملت على تجهيز حزمة من الفعاليات دعما للمنتخب السعودي، تشمل تركيب شاشات كبيرة لنقل المباريات لسكان وزوار محافظة جدة، وذلك بمبنى الأمانة الرئيس، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة، وحديقة الأمير ماجد، وحديقة التحلية، وحديقة الكورنيش الأوسط، وممشى التحلية، وممشى الفيحاء، وممشى طيبة، وممشى الرحاب، وممشى اليمامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة محافظة جدة مشاركتها في حملة «قدام» لدعم المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم 2022، من خلال توفير شاشات البث المباشر، وإضاءة المباني وتنفيذ الفعاليات المتنوعة ونشر الرسائل التشجيعية.وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع ماجد بن عمر السلمي، أن الأمانة عملت على تجهيز حزمة من الفعاليات دعما للمنتخب السعودي، تشمل تركيب شاشات كبيرة لنقل المباريات لسكان وزوار محافظة جدة، وذلك بمبنى الأمانة الرئيس، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة، وحديقة الأمير ماجد، وحديقة التحلية، وحديقة الكورنيش الأوسط، وممشى التحلية، وممشى الفيحاء، وممشى طيبة، وممشى الرحاب، وممشى اليمامة.

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