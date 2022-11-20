الأخضر يواصل استعداده للأرجنتين

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ميدانيا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، واصل اللاعب رياض شراحيلي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويختتم الأخضر اليوم استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة والنصف مساء، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب رينارد اليوم عند الساعة السابعة مساء مؤتمرا صحفيا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات QNCC، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الأرجنتين.
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