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الأخضر يواصل استعداده للأرجنتين

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- بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب السعودي أمس تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادا لمواجهة منتخب الأرجنتين غدا الثلاثاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022.

ميدانيا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب رياض شراحيلي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم الأخضر اليوم استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة والنصف مساء، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب رينارد اليوم عند الساعة السابعة مساء مؤتمرا صحفيا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات QNCC، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الأرجنتين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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