الهدى يواجه الخليج في أبرز مؤجلات اليد

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وستشهد صالة وزارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلعب اليوم المباريات المؤجلة من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة ست مواجهات على أربع صالات مختلفة.وستشهد صالة وزارة الرياضة بالدمام إقامة ثلاث مباريات متتالية، سيكون أبرزها عند تمام الساعة السابعة مساء، عندما يلتقي الهدى مع نظيره الخليج، ويسبقها عند الساعة الخامسة مساء مواجهة الابتسام مع النور، فيما تنطلق مواجهات الجولة عند الساعة الثالثة مساء بلقاء الصفا مع الأهلي.

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