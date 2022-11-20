الإكوادور تكتفي بهدفين في قطر في افتتاح مونديال 2022 (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب الإكوادور، فوزا مستحقا على نظيره القطري، بهدفين دون رد، في المواجهة الافتتاحية للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

وأحرز إنر فالينسيا الهدف الأول لصالح منتخب الإكوادور عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 16 من زمن المباراة.

ثم أضاف فالينسيا ثاني أهداف منتخب الإكوادور في الدقيقة 31 من زمن المباراة، برأسية رائعة.

وألغى الحكم الإيطالى دانيلي أورساتو هدفا سجله إنر فالينسيا بالدقيقة 3 من زمن المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وسيطر المنتخب الإكوادوري على مجريات اللقاء، وسط أداء سيء للاعبي قطر.

وبدأ منتخب قطر، المباراة بالتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: بسام الراوي، بوعلام خوخي، عبد الكريم حسن، بيدرو ميجيل.

خط الوسط: همام الأمين، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، عبد العزيز حاتم.

خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

فيما ضم تشكيل منتخب الإكوادور الأساسى كل من:

حراسة المرمى: هيرنان جاليندز

خط الدفاع:أنجيلو بريسيادو - فيليكس توريس -بييرو هينكابي - بيرفس إستوبينان

خط الوسط: جيجسون مينديز - مويسيس كايسيدو - جونزالو بلاتا - روماريو إبارا

خط الهجوم: فالنسيا، مايكل إسترادا

وبذلك حققت الإكوادور أول 3 نقاط، في الجموعة الأولى التي تضم قطر وهولندا والسنغال.

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