بحضور عدد من قادة الدول.. افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022

المنامة - ياسر ابراهيم - انطلق، مساء الأحد، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في ملعب البيت بالعاصمة الدوحة.



ووسط أجواء حماسية ومهرجانية، قدم الحفل النجم العالمي مورغن فريمن والبطل القطري غانم المفتاح.



وبدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، وشمل عددا من العروض الثقافية والتراثية.



وألقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلمة خلال الحفل، وسط مشاركة زعماء ورؤساء من دول مختلفة.



ورحب الشيخ تميم بن حمد، في كلمته بجماهير المونديال من جميع الجنسيات، قائلاً: "أهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع".



وأضاف: "من قطر من بلاد العرب نرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022".



وشهد الحفل مزجاً فريداً بين عبق الشرق بنكهة قطرية خالصة وبين حداثة الغرب بإيقاعه السريع.



وتميّزت فقرات الحفل بإبهار بصري لم تشهده افتتاحيات بطولة كأس العالم من قبل، واستخدمت فيها أحدث تكنولوجيات الإضاءة والصوت والخدع البصرية في انسجام دقيق مع حركة التصوير والمجاميع والجمهور في أرضية الملعب وفي المدرجات.



ويُنظر إلى هذا العرض على أنه عالمي معاصر يقدّم رسالة مهمة تخرج من الوطن العربي الكبير إلى العالم أجمع، ومن خلاله تم توجيه دعوة لالتقاء الجميع في وحدة، وربط الجسور بين جميع الاختلافات في العرق والثقافة واللون والجنسية.



واستند سرد الحفل على مفهوم مرئي قوي ومشروع موسيقي مخصص ومتنوع، دامجاً التقاليد القطرية مع الثقافة العالمية عبر سبع لوحات مبهرة: (النداء، لتعارفوا، إيقاع الأمم، نوستالجيا كروية، الحالمون، جذور الحلم، هنا والآن).



وارتكز الحفل على رمزية (جسرين ضوئيين معلقين) يمثلان دلالة المسافات المُتباعدة بين أفكار الناس وكيفية ملئها بالحوار والتفاهم وصولاً للتعايش.



وشارك عدد من قادة الدول والزعماء في حفل افتتاح المونديال، وأبرزهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، ونائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقادة عرب وأجانب آخرون.



ويتبع الحفل انطلاق مباراة الافتتاح بين منتخب قطر صاحب الأرض والمنتخب الإكوادوري.

المصدر: لأناضول