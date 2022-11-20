من يحمل لقب كأس العالم 2022؟

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وتنافس المنتخبان على صدارة الترتيب الاجمالي للبطولة الاكثر جماهيرية في العالم. والمثير للانتباه أن إيطاليا تحمل نفس الرصيد من البطوالت الذي حازت عليه ألمانيا، في حين لم تحقق األرجنتين بتاريخها الكبير اللقب سوى مرتين، متساوية مع فرنسا واألورجواي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلال كأس العالم وجوالته منذ بدايته قبل 92 عاما وحتى 2018 ،وصلت ألمانيا 8 مرات للنهائيات، بينما البرازيل هي التي خطفت اللقب 5 مرات.وتنافس المنتخبان على صدارة الترتيب الاجمالي للبطولة الاكثر جماهيرية في العالم. والمثير للانتباه أن إيطاليا تحمل نفس الرصيد من البطوالت الذي حازت عليه ألمانيا، في حين لم تحقق األرجنتين بتاريخها الكبير اللقب سوى مرتين، متساوية مع فرنسا واألورجواي

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