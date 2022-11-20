شكرا لقرائتكم خبر رونالدو في أفضل حالاته مع البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد روبن نيفيز، لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي لكرة القدم، أن زميله كريستيانو رونالدو قائد الفريق يبدو بحالة رائعة للغاية، وأنه في قمة مستواه قبل بدء مسيرة الفريق في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأوضح نيفيز (25 عاما) في تصريحاته الأحد بمعسكر الفريق التدريبي في الشحانية بالقرب من الدوحة: «من كل ما رأيته في التدريبات، يبدو رونالدو بمستو رائع»، رغم المشكلة التي تعرض لها أخيرا مع ناديه مانشستر يونايتد.

وغاب رونالدو (37 عاما) عن صفوف المنتخب البرتغالي في مباراته الودية، التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي 0-4 على نيجيريا، الخميس الماضي، بسبب مشاكل في المعدة، ولكنه تدرب بشكل طبيعي مع الفريق السبت للمرة الأولى.

وأثار رونالدو الجدل أخيرا خلال مقابلة أدلى فيها بانتقادات حادة ضد ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل ابتعاده عن تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال نيفيز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي اليوم: «هذا لا يقلقني على الإطلاق. نعلم جيدا أننا نستطيع العمل سويا بشكل جيد. إذا كان الفريق جيدا، سيظهر رونالدو بشكل رائع».

وأوضح أن المقابلة التي أدلى بها رونالدو لم تثر أي جدل في صفوف المنتخب البرتغالي. وأشار «هناك جدل كثير في الخارج وفي وسائل الإعلام».

ويستهل المنتخب البرتغالي مسيرته في البطولة، الخميس المقبل، بمواجهة نظيره الغاني ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالدور الأول للمونديال القطري، كما يلتقي الفريق في المباراتين التاليتين بالمجموعة منتخبي أوروجواي وكوريا الجنوبية.