كريم بنزيما يودع كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.

وعلق كريم بنزيما على استبعاده من قائمة منتخب فرنسا، التي ستخوض منافسات كأس العالم 2022، بعد الإصابة التي لحقت به خلال تدريبات كتيبة الديوك.

وقال بنزيما في رسالة مؤثرة إلى مشجعيه على «إنستغرام»: «في حياتي لم أستسلم أبدا، ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائما، لذلك تم إخباري أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة المنتخب في تحقيق إنجاز رائع بكأس عالم. شكرا لكم جميعا على رسائل الدعم».

خارج حسابات المدرب

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فجر الأحد، استبعاد اللاعب كريم بنزيما من خوض منافسات كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.

وأكد الاتحاد الفرنسي أن اللاعب المخضرم خضع لفحوصات طبية بالتصوير بالرنين المغناطيسي، في أحد مستشفيات الدوحة، والتي أثبتت تعرض بنزيما لتمزق عضلي في المستقيم الفخذي.

وسيحتاج مهاجم منتخب فرنسا لفترة تعافٍ تصل إلى 3 أسابيع على الأقل، ليصبح خارج حسابات المدرب ديديه ديشامب في المونديال، وذلك بعدما كان قد غاب فترة عن ريال مدريد خلال الموسم الحالي، بسبب الإصابة والإجهاد العضلي.

ولم يشارك كريم بنزيما في النسخة السابقة من المونديال مع المنتخب الفرنسي، الذي توج باللقب بقيادة نجمه الشاب كيليان مبابي، عقب الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية.

وينضم بنزيما إلى قائمة الغائبين عن منتخب فرنسا في المونديال، بسبب الإصابة وهم: (بول بوجبا، بريسنيل كيمبيمبي، نجولو كانتي، كريستوفر نكونكو).

تقارير إعلامية

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما خرج من تدريبات منتخبه الوطني، السبت، متأثرا بإصابة أثارت الذعر لدى الجهاز الفني بقيادة ديديه ديشامب، من احتمال غياب أحد أبرز عناصر الفريق الذي يسعى إلى الدفاع عن لقبه في كأس العالم.

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، فقد بدأ بنزيما الجزء الأول من الحصة التدريبية للمنتخب الفرنسي مع زملائه. وعكس الأيام الماضية حين كان يكمل التدريبات بشكل منفرد، واصل اليوم اللعب مع زملائه، فيما بدا أنه إشارة إيجابية على تعافيه من انزعاجات عضلية أبعدته عن مباريات فريقه ريال مدريد في الأسابيع الماضية، وحرمته من التدرب بشكل طبيعي مع المنتخب الفرنسي منذ بداية معسكره الإعدادي لكأس العالم قبل نحو أسبوع. وأوضحت التقارير أن اللاعب المتوّج أخيرا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، انسحب من التدريبات قبل نهايتها، وظهر متأثرا بإصابة قد تعني غيابه فترة عن الملاعب.